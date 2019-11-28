بالصور| دنيا بطمة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 خضعت المطربة المغربية دنيا بطمة، لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها في موقع "إنستجرام". وظهرت دنيا في الصورة بإطلالة أنيقة نالت إعجاب متابعيها ومحبيها. وطرحت الفنانة المغربية دنيا بطمة، كليبها الجديد "ندمانة" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، الأغنية من كلمات وألحان إيهاب أمير، والكليب من إخراج حسن الكورفتي.

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