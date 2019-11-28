خالد النبوي في منزل الرئيس السادات.. هل سيُجسد شخصيته مرة أخرى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نشر الفنان خالد النبوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" صورًا من زيارته لمنزل الرئيس الراحل أنور السادات.

وعلق النبوي على الصور قائلًا: "شكرًا للسيدة الفاضلة جيهان السادات على حفاوة الاستقبال.. شكرًا أسرة الرئيس على رُقي الحوار معكم".

ولاقت صور خالد النبوي، إعجاب وتفاعل من محبي النبوي ومحبي الرئيس الراحل.

وجسد النبوي شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات في مسرحية "كامب ديفيد" في كاليفورنيا عام 2016، والتي حرصت أسرة السادات على حضورها.

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وتناولت المسرحية الأحداث الحقيقية لمؤتمر كامب ديفيد عام 1978، وما دار بين الرئيس جيمي كارتر، ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن، والرئيس المصري أنور السادات، وأسرار المفاوضات التي جرت بينهم.

وفور طرح الصور، طلب عدد من المتابعين من خالد النبوي تجسيد شخصية الرئيس السادات في عمل تلفزيوني مصري.

ويُشارك النبوي حالياً في مسلسل ممالك النار، الذي يُعرض حصريًا على شاشة "MBC".

المسلسل باكورة إنتاجات شركة "جينوميديا"، ويجمع عددًا من نجوم العالم العربي منهم خالد النبوي، رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كنده حنا، عبدالمنعم عمايري، نضال نجم، خالد نجم، سعد مينا، خالد كمال، محمد حاتم، بهاء ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، يزن السيد، ديما قندلفت، عبدالرحيم حسن، لبنى ونس، علاء قاسم، علي صطّوف، رامز أسود.