سماح السعيد: اختيار محمد صبحي لي لبطولة "أنا والنحلة والدبور" يشعرني بالتوتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة سماح السعيد، بطلة العرض المسرحي "أنا والنحلة والدبور"، إنها فخورة وسعيدة بالمشاركة في بطولة المسرحية أمام فارس المسرح الفنان محمد صبحي.

وأكدت "سماح" في تصريح خاص لمصراوي، أن ثقة الفنان الكبير بها تمنحها دفعة للأمام، كما تحملها مسؤولية كبيرة، خاصة أنه ليس العمل الأول الذي تشارك به مع "صبحي".

وأعربت "سماح" عن سعادتها، خاصة أنها بطلة العرض المسرحي "خيبتنا"، والذي يعرض بالتزامن مع "أنا والنحلة والدبور".

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وتابعت: "اختيار الأستاذ لي وثقته الكبيرة، تأتي بعد سنوات من مشاركتي في استوديو الممثل، وفي كل مرة يختارني للوقوف أمامه أشعر بالتوتر والخوف".

وعن المسرحية، قالت: "سعيدة بردود الفعل في العرض أمام الرقابة ونجوم الفن والمثقفين، وهو عمل في النهاية ينصف المرأة دون أي تجريح أو إهانة للرجل".

أما عن بروفات المسرحية، قالت: "البروفات استمرت 3 أشهر فقط، وهي مدة قليلة بالمقارنة ببروفات مسرحية خيبتنا، التي وصلت لـ 8 أشهر".

مسرحية "أنا والنحلة والدبور"، بطولة محمد صبحي، سماح السعيد، حازم القاضي، عبدالرحيم حسن، ميرنا زكري، ومن تأليف أيمن فتيحة، وإخراج محمد صبحي.