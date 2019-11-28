بوليسي ويُعرض على Netflix.. تفاصيل مسلسل تركي آل شيخ الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

كشف السيناريست عمرو سمير عاطف، عن تفاصيل تعاونه مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قائلًا: "هنبدأ في التعاون بعدما انتهي من مسلسل النهاية".

وأضاف سمير عاطف في تصريح خاص لـ الخليج 365، أن المستشار تركي آل شيخ، لديه قصة جيدة للغاية، وعرضها عليه واستشف إنه من الوراد تقديمها في شكل درامي جيد، موضحًا: "القصة لطيفة ولما حكهالي اتحمست ليها جدًا، ونتمنى من الله التوفيق فيها".

وعن نوعية المسلسل؛ قال السيناريست عمرو سمير عاطف، أن المسلسل يتنمى للدراما التشويقية البوليسية، ويتكون من 10 حلقات، كجزء أول ومن المقرر أن يعرض على شبكة Netflix الشهيرة.

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وعن أبطال العمل، قال سمير عاطف إنه لم يتم اختيارهم حتى الآن ولم يبدأوا في الكتابة من الأساس، وأن الأمر مجرد فكرة رواها له "آل شيخ"، وأعجبته وتحمس لها ويتمنى أن تخرج للجمهور بشكل جيد.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن عن نيته لخوض المنافسة في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل وضع فكرته، ويتولى كتابة السيناريو والحوار عمرو سمير عاطف.

وقال آل الشيخ في تدوينة له عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: "شغال على مسلسل فكرتي، وسيناريو وحوار الأستاذ الكبير عمرو سمير عاطف".

وأضاف "إن شاء الله - سيرى النور في ٢٠٢٠.. بحاول فيه أن يظهر مسلسل عربي بشكل عالمي ينافس الأعمال والمسلسلات العالمية".