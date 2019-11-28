بالصور.. ليلى علوي على السجادة الحمراء في حفل تكريم بيلي زين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة ليلى علوي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور لها تظهر فيها بفستان أخضر أنيق، في حفل تكريم النجم العالمي بيلي زين.
وعلقت: "من السجادة الحمراء قبل تكريم الممثل والمخرج الأمريكي بيلي زين عن مجمل أعماله وقبل عرض فيلم (الرجل الودود) على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية".
ويختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فعاليات الدورة الـ 41، مساء غد الجمعة 29 نوفمبر، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.
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