إليسا: "لبنان اليوم بأسوأ مراحله بالتاريخ"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
علقت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على الوضع الراهن في لبنان.
وكتبت: "اليوم ذكرى سعيد عقل، ومن يومين ذكرى الصبوحة، ولبنان اليوم بأسوأ مراحلو بالتاريخ، يا ريت الزمن والمجد اللي بنيوه بيرجع رغم كل اللي عم بيصير، وكل الخراب يللي ما عم يوعو عا تأثيرو".
إليسا شاركت في المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت، الشهر الماضي، والتي أدت لاستقالة رئيس الحكومة اللبنانية يعد الحريري.
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