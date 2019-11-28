كاتب سيناريو "رزق السينما" لـ"الخليج 365": النجوم رحبوا بالمشاركة في الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال مصطفى حمدي، كاتب سيناريو فيلم "رزق السينما"، الذي أنتجه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي احتفاءً باسم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة لسنوات طويلة: "فكرة الفيلم جاءت من أحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني للمهرجان، ومن المنتج محمد حفظي رئيس المهرجان، عرضا على المخرج عبدالرحمن نصر عمل فيلم عن أستاذ يوسف، وبدوره عرض عليا الفكرة".

وتابع حمدي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "اشتغلنا على الفيلم قبل المهرجان بشهر واحد، كانت فترة بحث كبيرة لاختيار الضيوف، حوالي عشرين ضيف من أصدقائه: مخرجين، نقاد وعاملين في المهرجان. حاولنا نتناول أبرز الجوانب وأهمها اللي ليها علاقة بمسيرة أستاذ يوسف على المستوى المهني والإنساني".

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وعن كيفية استقبال الضيوف للفكرة، وهل أخذ وقت في اقناعهم، أوضح "كلهم رحبوا جدا ومن أجمل الحاجات ان مفيش ضيف مرحبش الكل حب يساهم في الفيلم، وكمان فريق العمل كان متطوع في إنتاج وصناعة الفيلم"، لافتا إلى أن الفيلم تم تصوير أغلبه في "الهناجر".

واختتم مصطفى "الناقد الراحل ترك سيرة طيبة ومسيرة طيبة كبيرة جدا، وله إسهامات على مستوى الفني، وأثرى الثقافة السينمائية عند مجموعة كبيرة جدا من محبي السينما".

جدير بالذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي حملت اسم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، كما ستحمل جائزة الجمهور وقيمتها 20 ألف دولار اسمه، تقديرا لمسيرته الفنية.