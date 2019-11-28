محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قال الناقد طارق الشناوي، إن النجم توفيق الدقن، حالة فنية خاصة جدا، وله طلة مميزة.
وتابع "الشناوي" في تصريح خاص لمصراوي، أنه يطلق على "الدقن" ملك المسافات القصيرة، فهو يلعب في مساحة زمنية قصيرة جدا على مستوى الدراما، لكن "لازم يجيب جون وأكتر".
وأكد الناقد الكبير أن الجمهور ارتبط كثيرا بالنجم الراحل، وبلزماته وإفيهاته، لأنه كان قادرا على فك شفرة التواصل مع الجمهور.
واختتم حديثه قائلا: "توفيق الدقن، هو حالة فنان مبدع استطاع دخول تاريخ الفن المصري كله من ثقب إبرة، وسط وجود أسماء لامعة، وأصبح هو نجما حتى ولو لم يتصدر اسمه في مقدمة التترات".
الفنان توفيق الدقن، يعتبر من كبار النجوم الذين أبدعوا في تجسيد أدوار الشرير "الظريف"، كان صاحب مدرسة في فن الأداء، وتألق وسط كبار نجوم الفن، ومن أبرز أعماله "سر طاقية الإخفاء"، "الأرض"، "ابن حميدو"، "الفتوة"، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر طارق الشناوي لمصراوي: "توفيق الدقن كان قادرا على فك شفرة التواصل مع الجمهور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.