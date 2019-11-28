طارق الشناوي لمصراوي: "توفيق الدقن كان قادرا على فك شفرة التواصل مع الجمهور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الناقد طارق الشناوي، إن النجم توفيق الدقن، حالة فنية خاصة جدا، وله طلة مميزة.

وتابع "الشناوي" في تصريح خاص لمصراوي، أنه يطلق على "الدقن" ملك المسافات القصيرة، فهو يلعب في مساحة زمنية قصيرة جدا على مستوى الدراما، لكن "لازم يجيب جون وأكتر".

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وأكد الناقد الكبير أن الجمهور ارتبط كثيرا بالنجم الراحل، وبلزماته وإفيهاته، لأنه كان قادرا على فك شفرة التواصل مع الجمهور.

واختتم حديثه قائلا: "توفيق الدقن، هو حالة فنان مبدع استطاع دخول تاريخ الفن المصري كله من ثقب إبرة، وسط وجود أسماء لامعة، وأصبح هو نجما حتى ولو لم يتصدر اسمه في مقدمة التترات".

الفنان توفيق الدقن، يعتبر من كبار النجوم الذين أبدعوا في تجسيد أدوار الشرير "الظريف"، كان صاحب مدرسة في فن الأداء، وتألق وسط كبار نجوم الفن، ومن أبرز أعماله "سر طاقية الإخفاء"، "الأرض"، "ابن حميدو"، "الفتوة"، وغيرها.