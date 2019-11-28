إسلام إبراهيم يبدأ تصوير "بيضة دهب" أول مسلسل من بطولته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بدأ الفنان إسلام إبراهيم اليوم الخميس تصوير أول مشاهد المسلسل الكوميدي "بيضة دهب"، الذي كتب فكرته، ويقدم به أول بطولة مطلقة له، وهو من إخراج مصطفى فكرى.

مؤلف العمل السيناريست محمد أبوالسعد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال "بدأنا العمل على المسلسل من حوالي عام، على فترات متقطعة، واليوم الخميس يتم تصوير أول مشاهده في السادس من أكتوبر، وهو عن فكرة لبطل العمل الفنان إسلام إبراهيم، ويشاركني كتابته كل من وليد أبوالمجد وإبراهيم ربيع، ويشرف على كتابة المسلسل الكاتب أمين جمال".

وأضاف: "المسلسل كوميدي يقوم على دراما المواقف، ومن المقرر عرضه بالنصف الثاني من شهر مارس المقبل، وهو من إنتاج core media، مدير التصوير كريم رضا، إخراج مصطفى فكري، ويشارك في بطولته: الفنانون صلاح عبدالله، سامي مغاوري، محمد جمعة، هنادي هاني مهني، نانسي صلاح، وأحمد البسة".

إسلام بدأ مسيرته الفنية من خلال برنامج SNL بالعربي، وشارك بعدها في عدة أعمال، منها: "ريح المدام"، و"ساعة رضا"، و"الوصية"، كما قدم برنامج "أقوى أم في مصر".