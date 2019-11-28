نشرت الفاشينيستا الشهيرة روان بن حسين، على حسابها على “إنستغرام”، فيديو سجل لها أثناء وجودها في المستشفى حيث خضعت لفحص الحمل.
وسمع أولاً صوت الطبيبة وهي تقول لها إن الجنين ما زال صغيراً وليس واضحاً. وتعمدت روان بعد ذلك إخفاء الصوت منعاً لكشف جنسه.
كما ظهرت أثناء وجودها في السيارة متوجهة إلى المستشفى وذكرت أنه ثاني موعد لها وأنها تشعر بالحماس الشديد وبالخوف في الوقت نفسه.
وبدت متأثرة بشدة أثناء الفحص حبث بكت وضحكت في الوقت نفسه.
وانطلقت موجة واسعة من التعليقات حيث انتقدها بعضهم بسبب ظهور جزء من بطنها كما تساءل آخرون عن هوية زوجها فيما تمنى بعضهم لها ولجنينها الصحة والسلامة.
ويشار إلى أن علامات الحمل بدت على روان في وقت سابق بعد ظهورها في فيديو مرتدية ملابس واسعة وبوزن زائد. كما تمنت في بث مباشر أن تنجب بنتين وولد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: روان بن حسين تكشف تفاصيل عن حملها.. لماذا ضحكت وبكت في الوقت نفسه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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