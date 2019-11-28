بالفيديو: رموش لبلبة الاصطناعية تمنعها من تحريك وجهها

أحدثت الفنانة المصرية لبلبة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع سجل لها أثناء حضورها فعاليات الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي. وبدت فيه وهي تقف أمام عدسات المصورين الذين طلبوا منها الابتسام. إلا أنها رفضت ذلك مشيرة إلى أن الابتسام قد يسبب تساقط رموشها الاصطناعية. وقالت: “متضحكونيش عشان الرموش متقعش”.

واشعل المقطع المصور الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث أثنى الكثير من المتابعين على طرافتها وعفويتها.

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