دينا فؤاد عضو لجنة تحيكم مهرجان Egypts beauty pageants

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان Egypts beauty pageants برئاسة المهندسة ريهام طارق عن اختيار الفنانه دينا فؤاد كعضو لجنة تحيكم بالمهرجان، و تضم اللجنة كابتن منتخب مصر و نادى الزمالك الكابتن حازم إمام، و الفنان محمد سليمان، والطفلة جنا كاصغر عضو لجنة

تحكيم بالمهرجان.

وقالت "ريهام طارق" سوف يتم تكريم عدد من نجوم الفن الذي قدموا أعمال فنيه ذو قيمة و هادفه للطفل في جميع المجالات.

وأوضحت أن درع الدورة مهداه للفنانة الراحلة الطفلة المعجزة فيروز

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، والمهرجان سوف يقام في شهر يناير المقبل بأحد فنادق القاهرة، و يعد أول مهرجان علي مستوى الوطن العربي.

ويذكر ان اخر اعمال دينا فؤاد كان مسلسل "قيد عائلي"، من اخراج تامر حمزة.

يذكر أن المهرجان سوف يقام في شهر يناير المقبل بأحد فنادق القاهرة ، و يعد أول مهرجان علي مستوى الوطن العربي .