فن ومشاهير

خالد النبوي في ضيافة جيهان السادات

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استضافت السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات الفنان خالد النبوي وقد قام الفنان خالد النبوي بنشر صورة له مع جيهان السادات وفي الخلفية صورة للراحل أنور السادات، علّق خالد النبوي على الصورة قائلًا "شكرًا السيدة الفاضلة جيهان السادات على حفاوة

الاستقبال..شكرًا أسرة الرئيس الراحل على رقي الحوار معكم ". 

 

 

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 يشار أن عددًا كبيرًا من النجوم قد تفاعل مع صورة خالد النبوي وسجلوا إعجابهم بها ومن بين الفنانة هند عبدالحليم كذلك تفاعل عدد كبير من

الجمهور مع صورة خالد النبوي فلقد وصل عدد الجمهور المعجب بالصورة لأكثر من 18 ألف إعجاب 

 

الجدير بالذكر أن الفنان خالد النبوي يعرض له حاليًا مسلسل "ممالك النار" والذي أثار إعجاب الكثير من الجمهور، تدور أحداث المسلسل عن سقوط المماليك على يد العثمانيين، المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك ومن إخراج البريطاني بيتر ويبر

 

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