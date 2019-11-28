فيديو.. هيثم شاكر يطرح فيديو كليب "يا حبيبة"

طرح الفنان هيثم شاكر أغنية "يا حبيبة" بطريقة الفيديو كليب، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". "يا حبيبة" هي ضمن أغاني ألبوم "معرفة قديمة"، ومن كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، Advertisements وتوزيع ومكساج شريف مكاوى. وتوزيع ومكساج شريف مكاوى. يذكر أن ألبوم هيثم شاكر "معرفة قديمة" حقق نجاحاً كبيراً بالمتاجر الإلكترونية وموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

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