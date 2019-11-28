موسوعة جينيس: عمرو دياب يحمل الرقم القياسي لأكثر عدد جوائز الموسيقى العالمية

أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية أن الفنان عمرو دياب يحمل الرقم القياسي بفوز جوائز وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "الفيسبوك".
وكتبت الصفحة الرسمية قائلًا:"هل كنت تعلم أن الفنان المصري
ويشار أن آخر أعمال عمرو دياب أغنية "أول يوم في البعد" من ضمن ألبومه "أنا غير" وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي، ومن ألحان محمدي، وتوزيع موسيقي أسامة الهندي.
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