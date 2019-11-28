موسوعة جينيس: عمرو دياب يحمل الرقم القياسي لأكثر عدد جوائز الموسيقى العالمية

أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية أن الفنان عمرو دياب يحمل الرقم القياسي بفوز جوائز وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "الفيسبوك".

وكتبت الصفحة الرسمية قائلًا:"هل كنت تعلم أن الفنان المصري

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عمرو دياب يحمل الرقم القياسي لأكثر عدد جوائز الموسيقى العالمية لأكثر عدد مبيعات من فنان في الشرق الأوسط. ومن الجدير بالذكر أن عمرو دياب حصل على جوائز لأكثر عدد مبيعات في الشرق الأوسط في عام 1996 و2001 و2007 و2013.

ويشار أن آخر أعمال عمرو دياب أغنية "أول يوم في البعد" من ضمن ألبومه "أنا غير" وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي، ومن ألحان محمدي، وتوزيع موسيقي أسامة الهندي.