شاهد.. ندوة فيلم "أنا فاوست" علي هامش مهرجان القاهرة السينمائي

عقدت ندوة فيلم أنا فاوست، اليوم الخميس، علي هامش مهرجان القاهرة السينمائي وذلك فى سينما الزمالك. الزمالك. وأحداث العمل مستوحاة من كتاب تشارلز براندت الذي يحمل Advertisements اسم "سمعت أنكم تطلون المنازل". اسم "سمعت أنكم تطلون المنازل". والفيلم بطولة كلا من: آل باتشينو، وجو بيشى، وروبرت دى نيرو وآخرون ومن إخراج مارتن سكورسيزى.

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