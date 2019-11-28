صور .. ندوة فيلم الألماني رجل الغاز

أقيمت اليوم الخميس ندوة فيلم "رجل الغاز" للمخرج آرني كورنر بمسرح الهناجر بدار الأوبرا علي هامش مهرجان القاهرة السينمائي. هامش مهرجان القاهرة السينمائي. وشهدت الندوة حضور كبير من الجمهور وابطال العمل. وابطال العمل. Advertisements وتدور أحداث العمل حول "بيرند" وهو ممثل مسرحي من هامبورج، غير متصالح مع نفسه ولا مع عالم المسرح نفسه.

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