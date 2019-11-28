قام النجم المصري محمد هنيدي بنشر صورة له أثناء طفولته على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام حيث يظهر محمد هنيدي وهو طفل وممسكًا في يده علبة سجائر، علق هنيدي على الصورة قائلًا "لو كانوا كتبوا وقتها على السجاير الليفي أيدي أنها " تدمر الصحة وتسبب قصر القامة " كان زمان ماحدش قربلها دلوقتي " .
تفاعل الكثير من الجمهور مع صورة محمد هنيدي وتعليقه الطريف على الصورة وهو الأمر المعتاد معالكثير من تعليقات محمد هنيدي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حيث يتميز هنيدي بتعليقاته الطريفة والتى يتفاعل معها الجمهور بالإعجاب وإعادة النشر
الجدير بالذكر أن مسرحية "ثلاث أيام في الساحل" هى أحدث مسرحيات محمد هنيدي والتى من المفترض أن يتم عرضها في موسم الرياض الترفيهي كما أنها شهدت إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا عندما عرضت في مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق طريف من محمد هنيدي على صورته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.