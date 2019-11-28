تعليق طريف من محمد هنيدي على صورته

قام النجم المصري محمد هنيدي بنشر صورة له أثناء طفولته على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام حيث يظهر محمد هنيدي وهو طفل وممسكًا في يده علبة سجائر، علق هنيدي على الصورة قائلًا "لو كانوا كتبوا وقتها على السجاير اللي

في أيدي أنها " تدمر الصحة وتسبب قصر القامة " كان زمان ماحدش قربلها دلوقتي " .

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تفاعل الكثير من الجمهور مع صورة محمد هنيدي وتعليقه الطريف على الصورة وهو الأمر المعتاد مع

الكثير من تعليقات محمد هنيدي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حيث يتميز هنيدي بتعليقاته الطريفة والتى يتفاعل معها الجمهور بالإعجاب وإعادة النشر

الجدير بالذكر أن مسرحية "ثلاث أيام في الساحل" هى أحدث مسرحيات محمد هنيدي والتى من المفترض أن يتم عرضها في موسم الرياض الترفيهي كما أنها شهدت إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا عندما عرضت في مصر.