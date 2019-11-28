رسالة شيماء سيف لأحمد السقا

قامت الفنانة الشابة شيماء سيف بنشر صورة لها مع الفنان أحمد السقا على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وقامت بالتعليق على الصورة موجهة رسالة للفنان أحمد السقا.

وقالت شيماء سيف "كنت بسمع كتير عن جدعنتك وحب الناس الزايد ليك لحد ما قابلتك وعرفت أنك فعلًا تستاهل الحب دة كلة وزيادة

كمان لأنك أجدع وأجمل وأطيب خلق الله ربنا يحبب فيك خلقه كمان وكمان ويكتب لك النجاح في كل أعمالك بحبك أوي يا أبو الجدعنة ".

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يشار أن صورة شيماء سيف ورسالتها للفنان أحمد السقا حصلت على تفاعل كبير سواءً من قبل

الجمهور المحب لشيماء سيف والمحب لأحمد السقا أو من الفنانين والفنانات من بينهم الفنانة الشابة نسرين أمين.

جدير بالذكر أن الفنانة شيماء سيف قد شاركت في بطولة مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" والذي عرض في موسم رمضان الماضي وكان من بطولة دنيا سمير غانم حيث جسدت شيماء سيف ثلاث شخصيات مختلفة، كذلك شاركت الفنان حسن الرداد مسلسل " الزوجة 18 " والذي عرض أيضًا في رمضان الماضي.