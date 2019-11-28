فيديو.. ناتالي إيمانويل نجمة صراع العروش بصحبة محمد كريم: لا أريد مغادرة مصر

زارت الممثلة العالمية ناتالي إيمانويل نجمة المسلسل الشهير صراع العروش وسلسلة أفلام Fast and Furious مصر، كما أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن استقبالها بحفل ختام المهرجان المقرر إقامته غدًا.

انتهزت ناتالي إيمانويل فرصة تواجدها بمصر، وزارت الأهرامات والمتحف المصري بالقاهرة، بصحبة الفنان المصري محمد كريم، وأعربت عن سعادتها بتمثال أبو الهول وانبهارها الشديد بما يحتويه الهرم الأكبر خوفو.



أكدت نجمة المسلسل الشهير صراع العروش أن مصر تتميز بجو معتدل خالٍ من البرودة والحرارة، وأنها تستمتع بالزيارة وتتمنى ألا تنتهي.



كما عبرت ناتالي عن سعادتها بمشاهدة الأهرامات من خلال فيديو نشره محمد كريم عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مؤكدة رغبتها في قضاء المزيد من الوقت في مصر.

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يشار إلى أن القاهرة ليست المدينة

الوحيدة التي زارتها ناتالي، فلقد تواجدت في مدينة، وعبرت عن استمتاعها بوقتها هناك عبر مجموعة من الصور نشرها عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام.

شكرت ناتالي فريق عمل الفندق الذي تواجدت به في الجونة، وأكدت على حسن ضيافتهم وحرصهم على عدم إزعاجها مما أتاح لها فرصة الاستمتاع بالإجازة والاسترخاء وهو أمر قليل الحدوث معها.

الجدير بالذكر أن ناتالي إيمانويل شاركت في مسلسل صراع العروش وتعلق بها الملايين حول العالم كذلك شاركت في سلسلة Fast and Furious.