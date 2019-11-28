تراند اليوم : الجمعة – مغنيا الراب غوتشي ماين وفيوتشر يحييان حفلة مهرجان ياسلام

كشفت حلبة مرسى ياس وشركة فلاش للترفيه اليوم أن كلًا من نجمي موسيقى الراب العالميين غوتشي ماين وفيوتشر سيحلان محل ترافيس سكوت لإحياء حفلة مساء الجمعة 29 نوفمبر ضمن مهرجان ياسلام لحفلات ما بعد سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي.

ونظرًا لأسباب خارجة عن الإرادة، لن يتمكن ترافيس سكوت من إحياء حفلة مساء الجمعة، لينضم كل من غوتشي ماين وفيوتشر إلى قائمة النجوم العالميين الذي يحييون حفلات هذا الموسم لمهرجان ياسلام، والتي تضم كلًا من الدي جاي مارشميلو الذي يحيي حفلة مساء الخميس 28 نوفمبر، فيما تحيي المغنية ومؤلفة الأغاني الأمريكية لانا ديل راي حفلة مساء السبت 30 نوفمبر، لتعتلي فرقة ذا كيلرز منصة مسرح ميدان دو مساء الأحد 1 ديسمبر وتختتم حفلات مهرجان ياسلام لهذا الموسم.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن كشف منظمو السباق عن نفاد غالبية تذاكر المدرجات لسباق الجائزة الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي والتي تتواصل فعاليات المهرجانية لهذا العام على مدى 5 أيام.

ويمكن لحاملي تذاكر الفورمولا 1 ترقية تذاكرهم إلى باقة Super Parks Pass الكاملة، والتي تتيح الدخول اللامحدود لجميع حدائق جزيرة ياس الترفيهية الثلاثة ابتداءً من الخميس 28 نوفمبر إلى يوم الاثنين 2 ديسمبر ، والتي يمكن حجزها عن طريق التواصل مع مركز خدمة العملاء في الحلبة (800 927) أو عبر الاتصال بالرقم +971 (0) 2 659 9800