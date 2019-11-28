تراند اليوم : الاغلي في التاريخ العربي .. 40 مليون دولار تكلفة مسلسل «مملكة النار»

ينتظر الجمهور العربي عرض مسلسل “مملكة النار” يوم 17 نوفمبر القادم عبر قنوات “MBC”، وترصد لكم “بوابة أخبار اليوم” قصة المسلسل، ومعلومات عن أبطاله ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة له ، ومجموعة صور لأبطال المسلسل من داخل العمل.

قصة مسلسل ممالك النار

هو مسلسل تاريخي وعربي مشترك، من إنتاج شركة شركة “جينوميديا”، وهو من تأليف “محمد سليمان عبد الملك”، ومن إخراج البريطاني العالمي “بيتر ويبر”.

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وتم تصوير المسلسل بالكامل في تونس، وقد تعدت التكلفة الإنتاجية لهذا المسلسل الضخم نحو 100 مليون دينار تونسي بما يساوي40 مليون دولار أميركي، وسيتم بثه من خلال شبكة نتفليكس Netflix الرقمية.

يوثق المسلسل الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في بدايات القرن السادس عشر، مسلطاً الضوء على مرحلة في التاريخ العربي ثرية في الأحداث في عهد السلطان “طومان باي” بالتحديد، كاشفاً العديد من الحقائق حول هذه الحقبة التي لم يعرفها الكثير.

يضم المسلسل عددا كبيرا من نجوم الدراما والتلفزيون في مصر وسوريا وتونس، كما شارك العديد من الممثلين العرب في المسلسل كضيوف شرف .