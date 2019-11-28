ناصيف زيتون يطرح ” مش خايف منك ” لدعم أطفال السرطان

كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 06:53 مساءً - طرح الفنان ” ناصيف زيتون ” فيديو كليب أغنيته الجديدة ” مش خايف منك ” عبر قناته على موقع الفيديوهات ” يوتيوب ” .

والتي يقدمها ناصيف زيتون دعما منه لأطفال مرضى السرطان .. حيث تتحدث كلمات الأغنية عن مرض السرطان والقوة في القدرة على مواجهته والشفاء منه كما يظهر بالكليب أطفال مصابون بهذا المرض .

الأغنية من كلمات منير أبو عساف وألحان هشام بولس وتوزيع داني حلو والكليب من إخراج ريشا ساركيس .