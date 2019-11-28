فن ومشاهير

مادونا تلغي حفلها الأخير لأسباب صحية

0 نشر
السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا تلغي حفلها الأخير لأسباب صحية والان مع التفاصيل

الخميس 28 نوفمبر 2019

مادونا

Advertisements

قررت مغنية البوب الأمريكية مادونا إلغاء إحدى حفلاتها من جولتها الموسيقية "مدام إكس"، المقررة على 3 أيام، في الأسبوع القادم ببوسطن، بعد تعرضها للتعب والألم الشديدين، ورغبتها في اتباع نصائح الأطباء.

وحسب الموقع الرسمي لمادونا،لن تعاد جدولة العروض الملغاة بسبب ضيق الجدول الزمني، ويستعيد الجمهور ثمن التذكرة تلقائياً، عبر بطاقات الائتمان التي اشتروها بها.

في المقابل، اعتذرت مادونا عبر صفحتها على إنستغرام، قائلة:"تقبلوا اعتذاري بعد  التحول المفاجئ في الأحداث"، مؤكدةً أن إلغاء الحفل "نوع من العقاب"، لكن عليها الحصول على الراحة واتباع أوامر الأطباء لتتمكن من العودة بشكل أفضل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مادونا تلغي حفلها الأخير لأسباب صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا