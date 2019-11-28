مادونا تلغي حفلها الأخير لأسباب صحية

الخميس 28 نوفمبر 2019

مادونا Advertisements

قررت مغنية البوب الأمريكية مادونا إلغاء إحدى حفلاتها من جولتها الموسيقية "مدام إكس"، المقررة على 3 أيام، في الأسبوع القادم ببوسطن، بعد تعرضها للتعب والألم الشديدين، ورغبتها في اتباع نصائح الأطباء.



وحسب الموقع الرسمي لمادونا،لن تعاد جدولة العروض الملغاة بسبب ضيق الجدول الزمني، ويستعيد الجمهور ثمن التذكرة تلقائياً، عبر بطاقات الائتمان التي اشتروها بها.

في المقابل، اعتذرت مادونا عبر صفحتها على إنستغرام، قائلة:"تقبلوا اعتذاري بعد التحول المفاجئ في الأحداث"، مؤكدةً أن إلغاء الحفل "نوع من العقاب"، لكن عليها الحصول على الراحة واتباع أوامر الأطباء لتتمكن من العودة بشكل أفضل.