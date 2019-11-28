بعد أحمد حلمي.. محمد هنيدي يسخر من صورته صغيرا

متابعة بتجـــــــــــرد: يبدو أن نجوم الفن قرروا الحنين إلى الماضي، ومشاركة جمهورهم ومحبيهم تفاصيل وصور تلك الفترة التي لم يعلنوا عنها من قبل.

وبعد أن نشر أحمد حلمي الصورة الخاصة به في فترة المراهقة، فوجئ الجميع بمحمد هنيدي ينشر صورة له وهو طفل لم يتجاوز السنوات العشر وهو يمسك بالسجائر في يده.

هنيدي نشر الصورة عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا في مفاجأة صادمة للجمهور، وعلق على الصورة قائلا “لو كانوا كتبوا وقتها على السجاير اللي في إيدي أنها تدمر الصحة وتسبب قصر القامة.. كان زمان محدش قربلها دلوقتي”.

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ليعود هنيدي ويستكمل تعليقه عبر “تويتر” قائلا “بس للأسف واضح أنهم كتبوا “احذر تسبب فرط من الوسامة الشديدة”.. عشان كده الكوكب كله بيشربها دلوقتي”.

تلك الصورة التي تسببت في تفاعل الآلاف معها وانتشرت بشكل كبير عبر شبكات التواصل في وقت قصير، وأكد هنيدي على أنها تعود إليه.

حيث علقت إحدى المتابعات وأكدت أن من في الصورة يشبهه بشكل كبير، فما كان منه سوى الرد عليها بالتأكيد على أنه لن يوجد شخص يشبهه أكثر من نفسه”.