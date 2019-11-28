شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هيثم شاكر يُطلق أغنية "يا حبيبة" وتصويرها فى اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أطلق النجم هيثم شاكر كليب يا حبيبة بعد النجاح التي حققته الأغنية منذ انطلاق ألبوم معرفة قديمة، يا حبيبة من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع ومكساج شريف مكاوي. وقد تم تصوير أغنية يا حبيبية في اليونان مع المخرج اليوناني العالمي يانيس ديموليتس.

يذكر أن ألبوم معرفة قديمة منذ انطلاقه حقق نجاح كبير حيث تصدر ترند تويتر أكثر من مرة وظل محافظا على المركز الأول في موقع iTunes ليعزز تفوقه على جميع الألبومات العربية والأجنبية داخل مصر، و تضمن ترند يوتيوب 7 أغاني من الألبوم.

كما أحيا هيثم شاكر مؤخرا عدة حفلات ناجحة تحت رعاية صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي فى أحد الجمعات الخاصة باعتباره سفر حملة أنت أقوى من المخدرات وكان أحدثها حفلته بجامعة حلوان .

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ويأتي ألبوم معرفة قديمة بعد 5 سنوات من التحضير تعاون خلالهم مع كبار المؤلفين والملحنين، ويضم الألبوم 13 أغنية وهم ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة،

ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم النجم المؤلفين أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعي، محمد القاياني، رمضان محمد وسلامة علي، ليخرج بـ 13 أغنية مختلفة من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، تامر علي وأحمد صلاح حسني.