شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مسرحية "أنا العريس" على مسرح البالون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان جمال حجازى عن موعد مسرحية "أنا العريس" الذى يشارك فيها، إلى جانب الفنان أحمد عبد الله محمود، حين أكد أنها ستعرض فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، وذلك على خشبة مسرح البالون.

جمال حجازى أكد أنهم يواصلون خلال تلك الفترة عمل بروفات المسرحية بقاعة صلاح جاهين، كما أضاف أن المسرحية تناقش الإرهاب وتحديداً ما حصل فى مسجد الروضة داخل سيناء من عمل إرهابى تعرض إليه المصلين. المسرحية من تأليف دكتور أمين يوسف وإخراج صلاح نبيل.

كما أكد جمال أنه أيضاً يشارك أحمد عبد الله محمود فى عمل آخر، وهو فيلم "الهجام" الذى انتهوا من تصويره منذ فترة، وينتظرون طرحه فى دور العرض، حيث لم يتم تحديد موعد طرحه حتى الآن.