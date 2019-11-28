شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل 10 صورة للدلوعة شادية فى ذكرى وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الذكرى الثانية على رحيل فنانة من أهم الفنانات فى الوطن العربى، أحبها الجميع بدون استثناء، وأثرت القلوب وخطفت الأذهان بمجرد الظهور على الشاشة هى الفنانة شادية التى رحلت عن عالمنا فى 28 نوفمبر 2017.

وبدأت شادية رحلتها الفنية في عمر 16 عاما، وخلال مسيرتها الفنية التي انتهت باعتزالها في عام 1984 شاركت في أكثر من 110 أفلام، وقدمت بصوتها مئات الأغنيات، ومثلت في عدد من المسلسلات الإذاعية، ومسرحية واحدة، وفى ذكرى وفاتها شاهد أجمل صور للدلوعة شادية.

















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