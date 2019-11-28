شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ناتالى إيمانويل لمحمد كريم "حبيت مصر قوى ومش عايزة أمشي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم المصري محمد كريم فيديو علي حسابه بموقع الفيس بوك من زيارة النجمة العالمية ناتالي إيمانويل إلي الأهرامات، حيث تجمعهما علاقة صداقة قوى، وقالت ناتالى فى الفيديو أنها احبت مصر جدا وانها لا تريد الرحيل وتريد أن تعيش بها".

زارت النجمة العالمية ناتالي إيمانويل الأهرامات، وأبو الهول، والمتحف المصري بصحبة النجم المصرى محمد كريم، والتقطت العديد من الصور والفيديوهات خلال زيارتها للمنطقة الأثرية، وأبدت انبهارها وإعجابها الشديد بالأهرامات.

وكانت النجمة العالمية قد أعلنت مؤخرا، عن وصولها إلى مصر، لحضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولى في دورته الـ 41، والتي بدأت يوم الخميس الماضى، من دارالأوبرا المصرية، ومن المقررأن تستمر إلى الجمعة المقبلة 30 نوفمبر الجارى.

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يذكرأن النجمة العالمية الأنجليزية ناتالي إيمانويل قد شاركت بدور "ميساندى" في المسلسل الأسطورى Game Of Thrones، والتي تعلق بها الكثير من المشاهدين بسبب براعتها، وإتقانها لـ دورها في العمل.

كما أنها شاركت في سلسلة السرعة Fast And Furious منذ الجزء السابع، الذى طرح في عام 2015، كما أنها ستشارك فى الجزء التاسع المقرر طرحه 2020.

بدأت النجمة العالمية الأنجليزية ناتالي إيمانويل مشوارها الفنى في عام 1990، حيث شاركت في إنتاج الموسيقى النهائية للفيلم الشهير Lion King، وهي في الـ 10 من عمرها، وفى عام 2002، بدأت حياتها العملية بشكل أكبر، حيث شاركت فى حوالى 20 عمل، والذى تنوع بين السينما والدراما، كما أن إيمانويل تتميز بالمظهر العصرى للفتيات، حيث الشعر الـ "كيرلى" واللوك الطبيعى، ولدت إيمانويل في 2 مارس من عام 1989، بـ ساوثيند أون سي، في المملكة المتحدة.