تفاصيل 50 دقيقة قضاها الخليج 365 مع ناتالى إيمانويل فى الأهرامات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفرد ”الخليج 365”، بزيارة النجمة العالمية الإنجليزية ناتالى إيمانويل نجمة المسلسل الشهير صراع العروش Game Of Thrones أهرامات الجيزة، وحرص على مرافقتها خلال هذه الزيارة النجم المصرى محمد كريم وبلغت مدتها 50 دقيقة.

إعجاب وانبهار شديدين سيطرا على النجمة العالمية ناتالى إيمانويل، حينما وجدت أمام أبو الهول ووسط الأهرامات، لتتساءل عن تاريخ هذه الحضارة، وكيف صنعها قدماء المصريين، لتعرب لـ"الخليج 365"، عن إعجابها بما رأته داخل الهرم الأكبر "خوفو"، حيث أنها أشادت بدقة الألوان والمناظر الخلابة داخل الهرم، كما أنها عبرت عن شعورها بالفخر لـ وقوفها أمام هذا الصرح، معلقة : "حبيت مصر جدا وعايزة أفضل أعيش هنا على طول، ومش عايزة أمشى وأسيبها".

وأشادت إيمانويل أيضا خلال زيارتها بالجو المصرى المعتدل الذى يخلو من البرودة وفى نفس الوقت من الحرارة المرتفعة، حيث إنها لا تشعر بالبرد إطلاقا، وتستمتع بـ زيارتها.

وكانت قد زارت إيمانويل الأهرامات، وأبو الهول، والتقطت العديد من الصور والفيديوهات خلال زيارتها للمنطقة الأثرية، وأبدت انبهارها وإعجابها الشديد بالأهرامات، ومن المقرر أن تنتهى رحلتها فى مصر غدا السبت عقب حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 41، المقرر له مساء اليوم الجمعة.

وكان النجم المصري محمد كريم قد اصطحب النجمة الإنجليزية ناتالي إيمانويل إلى المتحف المصري، ثم اصطحبها بعدها إلى رحلة الأهرامات.

كانت النجمة العالمية قد أعلنت مؤخرا، عن وصولها إلى مصر، لحضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولى في دورته الـ 41، والتي بدأت يوم الخميس الماضى، من دارالأوبرا المصرية، ومن المقرر أن تستمر إلى الجمعة المقبلة 30 نوفمبر الجارى.