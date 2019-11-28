- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل 50 دقيقة قضاها الخليج 365 مع ناتالى إيمانويل فى الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفرد ”الخليج 365”، بزيارة النجمة العالمية الإنجليزية ناتالى إيمانويل نجمة المسلسل الشهير صراع العروش Game Of Thrones أهرامات الجيزة، وحرص على مرافقتها خلال هذه الزيارة النجم المصرى محمد كريم وبلغت مدتها 50 دقيقة.
إعجاب وانبهار شديدين سيطرا على النجمة العالمية ناتالى إيمانويل، حينما وجدت أمام أبو الهول ووسط الأهرامات، لتتساءل عن تاريخ هذه الحضارة، وكيف صنعها قدماء المصريين، لتعرب لـ"الخليج 365"، عن إعجابها بما رأته داخل الهرم الأكبر "خوفو"، حيث أنها أشادت بدقة الألوان والمناظر الخلابة داخل الهرم، كما أنها عبرت عن شعورها بالفخر لـ وقوفها أمام هذا الصرح، معلقة : "حبيت مصر جدا وعايزة أفضل أعيش هنا على طول، ومش عايزة أمشى وأسيبها".
وأشادت إيمانويل أيضا خلال زيارتها بالجو المصرى المعتدل الذى يخلو من البرودة وفى نفس الوقت من الحرارة المرتفعة، حيث إنها لا تشعر بالبرد إطلاقا، وتستمتع بـ زيارتها.
وكانت قد زارت إيمانويل الأهرامات، وأبو الهول، والتقطت العديد من الصور والفيديوهات خلال زيارتها للمنطقة الأثرية، وأبدت انبهارها وإعجابها الشديد بالأهرامات، ومن المقرر أن تنتهى رحلتها فى مصر غدا السبت عقب حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 41، المقرر له مساء اليوم الجمعة.
وكان النجم المصري محمد كريم قد اصطحب النجمة الإنجليزية ناتالي إيمانويل إلى المتحف المصري، ثم اصطحبها بعدها إلى رحلة الأهرامات.
كانت النجمة العالمية قد أعلنت مؤخرا، عن وصولها إلى مصر، لحضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولى في دورته الـ 41، والتي بدأت يوم الخميس الماضى، من دارالأوبرا المصرية، ومن المقرر أن تستمر إلى الجمعة المقبلة 30 نوفمبر الجارى.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل 50 دقيقة قضاها الخليج 365 مع ناتالى إيمانويل فى الأهرامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.