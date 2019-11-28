شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تنتهى من تصوير مشاهد إمبابة فى "أشباح أوروبا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة هيفاء وهبى من تصوير مشاهد إمبابة فى أحداث فيلم "أشباح أوروبا"، ويشاركها فى المشاهد الفنان مصطفى خاطر والفنان أحمد الفيشاوى، ولأول مرة تخوض هيفاء وهبى تجربة الأكشن والمطاردات فى السينما.

وحدد صناع فيلم "أشباح أوروبا" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى، يوم 8 يناير المقبل موعداً مبدئياً لطرح الفيلم فى دور العرض السينمائية والمنافسة به فى موسم إجازة نصف العام الدراسى 2020، حيث يعمل أبطال العمل على تصويرالنصف الثانى من المشاهد بشكل مكثف للانتهاء منه خلال شهر ديسمبر المقبل.

فيلم "أشباح أوروبا " قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الاخراجية، ويشارك فى البطولة أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة.

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