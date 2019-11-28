كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 05:52 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام مجموعة من جماهير فريق ” مالمو ” السويدي بحرق وتشويه تمثال اللاعب الشهير ” زلاتان إبراهيموفيتش ” .
كما توجهت أعدادا من جماهير مالمو لمنزل إبراهيموفيتش في ” ستوكهولم ” وقامت بتخريبه وكتبت عبارة ” جوداس ” أو ” الخائن ” على بابه .
ويأتي ذلك على خلفية إعلان نادي ” هاماربي ” السويدي رسميا يوم أمس الأربعاء شراء نجم كرة القدم ” زلاتان إبراهيموفيتش ” ل 25% من أسهمه .. ويعد هذا النادي غريما لنادي ” مالمو ” .
وفي وقت سابق أوضح النجم السويدي أنه معجب بما أنجزه نادي هامربي في السنوات الأخيرة وهو الأمر الذي أشعل سخط جماهير مالمو .
يذكر أن في أكتوبر الماضي تم نصب تمثال لـ ” زلاتان إبراهيموفيتش ” أمام ملعب مالمو بالسويد كتكريم للمسيرة المتميزة لهذا اللاعب الذي كانت انطلاقته الحقيقة بفريق مالمو .
كانت هذه تفاصيل خبر انقلاب على ” زلاتان إبراهيموفيتش ” .. الجماهير حرقوا تمثاله وخربوا منزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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