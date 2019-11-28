شاهد .. طالبات عراقيات يهتفن ضد إيران .. ورجال دين شيعة يمنعوهن من التظاهر

كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 05:52 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو أشاروا إلى إنها وقعت في إحدى مدارس بغداد لمجموعة من الطالبات العراقيات وهم يهتفون ضد إيران .

حيث يظهرن في مقطع الفيديو وهم يرددون ” إيران برة برة .. بغداد تبقى حرة ” حاملين أعلام العراق .. وذلك ردا على محاولة رجل منعهن من الخروج في تظاهرة واصفا إياهن بالـ ” بعثيات ” والذي ظهر وهو يحاول إبعادهم وإسكاتهم .

يذكر أن معظم المدارس والمعاهد والكليات في بغداد ومدن الجنوب تشهد اعتصامات وإضرابا عن العمل تزامنا مع تصاعد حدة الاحتجاجات التي تطالب بـإسقاط النظام منذ شهرين .