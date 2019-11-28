كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 05:52 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو أشاروا إلى إنها وقعت في إحدى مدارس بغداد لمجموعة من الطالبات العراقيات وهم يهتفون ضد إيران .
حيث يظهرن في مقطع الفيديو وهم يرددون ” إيران برة برة .. بغداد تبقى حرة ” حاملين أعلام العراق .. وذلك ردا على محاولة رجل منعهن من الخروج في تظاهرة واصفا إياهن بالـ ” بعثيات ” والذي ظهر وهو يحاول إبعادهم وإسكاتهم .
يذكر أن معظم المدارس والمعاهد والكليات في بغداد ومدن الجنوب تشهد اعتصامات وإضرابا عن العمل تزامنا مع تصاعد حدة الاحتجاجات التي تطالب بـإسقاط النظام منذ شهرين .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. طالبات عراقيات يهتفن ضد إيران .. ورجال دين شيعة يمنعوهن من التظاهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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