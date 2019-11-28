والد محمد صلاح يتكفل برعاية نادي مصري

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد والد النجم المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، لرعاية نادي “عثماثون طنطا” – الذي قدم اللاعب في بداية مشواره مع كرة القدم - من خلال شركة مساهمة.

وبحسب ““FilGoal فإن شركة مساهمة ستقوم برعاية النادي ويمتلك والد محمد صلاح نسبة في الشركة، بعد علمه بأن نادي المقاولون العرب لن يقوم بالتكفل به بعد اتجاه المقاولون للاستثمار.

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النادي طرح مزايدة من أجل الاستثمار ورعايته بعدما أصبح منفصلا عن نادي المقاولون العرب وفقا لقانون الرياضة.

نادي المقاولون العرب كان يتكفل بالناحية المالية لنادي “عثماثون طنطا” في البداية لتقديم المواهب واستقدام عدد كبير من اللاعبين أبرزهم محمد صلاح وباسم مرسي وكريم الديب وعبد الوهاب إسماعيل.

ووبحسب مصدر فإن صلاح يقوم بالتبرعات للنادي منذ فترة طويلة، ولذلك قرر والده الاستثمار في النادي، ومن المقرر توقيع العقود خلال أيام بعد طرح النادي لمزايدة.

ويمتلك عثماثون طنطا قطاع ناشئين مميز لاكتشاف المواهب، ويشارك الفريق في دوري القسم الثالث في المجموعة الثامنة ويحتل المركز السادس ويقود الفريق فنيا محمد علوش.