- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعي وأصالة وشيرين.. روابط مشتركة في موسم الرياض والان مع التفاصيل
الخميس 28 نوفمبر 2019
صابر الرباعى
تكرِّس أصالة نصري، يومًا بعد آخر، توهجها الفني في الحفلات السعودية، إذ تُعدّ أكثر فنانةٍ تغنَّت فيها حتى الآن. واستمرارًا لهذا التألق، تحيي الفنانة السورية، غدًا، حفلةً غنائية ضمن موسم الرياض، وتحديدًا على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم في منطقة البوليفارد، بمشاركة الفنانين صابر الرباعي، وشيرين عبدالوهاب.
وتُعدّ هذه الحفلة الرابعة لشيرين في السعودية، وكانت قد أحيت أولى حفلاتها في جدة عام 2018، بينما أحيت حفلة غنائية مميزة في موسم الرياض، منتصف نوفمبر الجاري، لتحل مكان الفنانة نوال الزغبي التي كانت قد أعلنت عن مشاركتها في هذه الليلة، إلا أنّ مشاركة شيرين جاءت بعد أن تم استبدالها بالفنانة نوال الزغبي من دون الكشف عن الأسباب.
شهد شهر نوفمبر الجاري تنافسًا كبيرًا بين نجوم الأغنية العربية، الذين تسابقوا للغناء في موسم الرياض، من ذلك، التنافس بين أصالة وشيرين، اللتين تُعدّ حفلتهما غدًا الثانية لهما في السعودية في أقل من شهر واحد، في ظاهرة هي الأولى من نوعها فنيًّا، إذ ترنَّمت أصالة بأجمل الأغنيات في "ليلة سهم"، الحفلة الأضخم في موسم الرياض، لتأتي حفلتها الثانية غدًا، تأكيدًا على جماهيريتها وشعبيتها العالية لدى الجمهور السعودي، وقد أحيت الفنانة السورية حفلتها الأولى في السعودية في يونيو 2018ضمن حفلات عيد الفطر بالرياض، وزاد عدد حفلاتها حتى الآن عن 13 حفلة غنائية، لتتصدر الفنانات العربيات غناءً في السعودية.
أما شيرين، فغنَّت للمرة الأولى في السعودية في إبريل 2018، وتحديدًا في جدة على الساحل الغربي ضمن حفلة نسائية، قبل أن تحيي حفلة ثانية في فندق الهيلتون بالرياض، العاصمة السعودية، في إبريل الماضي، في حين شهد مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم، الأسبوع الماضي، ثالث حفلة للفنانة المصرية المتألقة، التي ستعود إلى الغناء على المسرح نفسه غدًا في ليلة عربية خالصة.
كانت هذه تفاصيل خبر صابر الرباعي وأصالة وشيرين.. روابط مشتركة في موسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.