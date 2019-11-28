يد اليسا حديث الصحافة من جديد خلال جولتها الكندية

الخميس 28 نوفمبر 2019

اليسا

مرّ أكثر من 5 أشهر ولم يتحدث أحد عن يد الفنانة إليسا بعد رحلة علاجها الأخيرة في ألمانيا، حيث خضعت لعملية جراحية في يدها اليمنى بعد فشل العملية الأولى التي خضعت لها في بروكسل، بعد أن أصيبت بالتورم نتيجة العلاج الذي خضعت له للشفاء من مرض سرطان الثدي.



وبعد أن قام المنتج يوسف حرب بنشر صورة جمعته بـ إليسا، أثناء وجودها بالمكسيك منذ أيام لإحياء حفلها ضمن جولتها الغنائية، ركز عدد من المتابعين على يد إليسا المتورّمة، التي بدت عليها آثار العملية واضحة، حيث أثارت قلق الجمهور، وانهالت التساؤلات عليها بشأن صحة يدها.

وأحيت إليسا حفلًا في مونتريال يوم 22 نوفمبر، ولديها حفلان آخران ضمن جولتها الكندية في 28 و29 نوفمبر.

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وتحرص إليسا في أكثر الأوقات، على إخفاء يدها خلال الصور التي تلتقطها، وكانت قد صرحت خلال أحاديث صحافية، "أنّ يدها ستبقى مغطّاة كل الوقت، وهذا ما سيلحظه الجمهور في اطلالاتها؛ لأنّ ما تعانيه مزمن، وطالما أنها تهتم بالأمر، فستبقى يدها في وضعها الطبيعي، وهي في حالة صحية جيدة حاليًّا".

وآخر ظهور لـ إليسا ويدها مغطاة، كانت عندما ظهرت مع شقيقتها وشقيقها، على هامش حفلها في كندا ، بعد أن أحيت حفلًا ناجحًا جمعها بالفنان ناصيف زيتون في المكسيك يوم الأحد الماضي، حيث وثّق مقطع فيديو من الحفل، يُظهر دعوة إليسا لناصيف كي يصعد إلى المسرح ويشاركها الغناء، فقدّما سويًّا أغنيتها "كرمالك"، وتفاعل معهما الجمهور بشكل كبير، بعد أن قدّما معًا أغنية "عبالي حبيبي" في مهرجانات أعياد بيروت.

وبعد جولتها في المكسيك والتي ودعت شاطئها وهي مليئة بالحماس، من المقرر أن تحيي إليسا في 28 و29 نوفمبر حفلين في مونتريال وتورونتو ضمن جولتها الكندية.

ونشر حرب عددًا من الصور لـ إليسا خلال وصولها إلى مطار كندا لإحياء 4 حفلات في مختلف مدن كندا، حيث تمنى لها التوفيق في جولاتها الفنية. كما قام حرب بنشر صور جمعته بـ إليسا والنجم وليد توفيق، وعلق عليها: "مع أصدقائي"، وأيضًا برزت صورة حيث توسطت إليسا بين يوسف وفارس كرم.

وكانت إليسا قد أصدرت أغنية "عم ثور" دعمًا منها للثورة التي يشهدها لبنان منذ انطلاقتها في 17 تشرين الثاني، حيث لم تكتفِ بالتغريد من خلال منصتها عبر "تويتر"، فقدمت "عم ثور" من وحي الثورة، وهي من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم.