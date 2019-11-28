بلقيس فتحي تتألق بإطلالة فخمة في حفلها في الرياض

الخميس 28 نوفمبر 2019

بلقيس فتحي

تألّقت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، في حفلها الأخير بالمملكة العربية السعودية، في موسم الرياض، بفستان أخضر طويل، ذي قصّة واسعة من الأسفل، كما تميّز بطياته الناعمة، بتصميم من توقيع دار La Bourjoisie.



وتألقت بلقيس فتحي، خلال الحفل بفستان باللون الزيتي، واختارت تسريحة شعر مرفوعة وزينتها بتاج ذهبي الأمر الذي زاد من أناقتها وجمالها. وميز الإطلالة، كاب المطرّز بالحبيبات الذهبية المنمّقة والحزام العريض عند الخصر، كسرا من بساطة الفستان. كذلك، اعتمدت مجوهرات ارتكزت على الأقراط والخواتم الماسية، مما ضاعف من فخامة الإطلالة.

هذا اللوك عكس الروح الشرقية التي تلاءمت مع أجواء الحفل. فضلاً عن أنه مطعّم بلمسة اغريقية، الأمر الذي تجسّد بأكسسوار الشعر الناعم الذي اعتمدته بلقيس فتحي مع تسريحة الكعكة المنخفضة. أما بالنسبة للمكياج، فقد لجأت هذه النجمة إلى التدرجات الزهرية المائلة إلى توتية، معتمدةً مكياج عيون برّاق وأحمر شفاه داكن، مما برز ملامحها الجذابة.

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وقدمت بلقيس في بداية الحفل كلمة شكر قالت فيها: "شكرًا لكل القائمين في هيئة الترفيه وشركة روتانا متمثلة بالأستاذ سالم الهندي على دعوتي لمشاركتكم في احتفالات موسم الرياض مركز الملك فهد الثقافي".

انطلاقة بلقيس الغنائية كانت عام 2011 عبر أغنيتها "مسألة سهلة" و "ديوان الشعر" والتي كانت أغنياتها من تلحين الفنان فايز السعيد.

شاركت بلقيس فتحي الكثير من كبار الفن الخليجي بأغاني خاصة للأعياد والمناسبات والأفراح وخاصة الزفات. وحصلت بلقيس عام 2011 على جائزة أفضل صوت نسائي في استفتاء عدة مجلات.