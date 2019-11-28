معرض «باريس للصور 2019» في العاصمة الفرنسية 12 ديسمبر

الخميس 28 نوفمبر 2019

ينطلق معرض «باريس للصور 2019» في العاصمة الفرنسية باريس، 12 ديسمبر المقبل، بمشاركة عدد كبير من أشهر مصوري الفوتوغرافيا حول العالم.



وأعلن المصور محمد الكعبي، الأربعاء، عن مشاركته في المعرض الذي سيضم 224 فنانا عالميا من 46 دولة.

Advertisements

وقال «الكعبي» إنه سيشارك بـ50 صورة توثق تجربته التي عايشها خلال جولته في دول شرق آسيا، ورصد ومعايشة طبيعية حياة السكان هناك.

ويعد معرض باريس للصور من أكبر المعارض الفنية في عالم التصوير الفوتوغرافي، ويضم 180 قسمًا فنيًا يشارك فيه فنانون من مختلف الدول.

وانطلق معرض باريس لأول مرة في 17 نوفمبر 1997، في القصر الكبير ومجمع المتاحف في الشانزليزيه في الدائرة الثامنة بالعاصمة فرنسا.