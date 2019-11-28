شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش وعمرو يوسف يستمتعان بعطلتهما فى أسوان والان مع التفاصيل

الخميس 28 نوفمبر 2019 كندة علوش و عمرو يوسف Advertisements يقضى الثنائى عمرو يوسف و زوجته كندة علوش، عطلتهما فى أسوان، حيث يستمتعان بالطبيعة الخلابة والجو المعتدل، وشاركت كندة جمهورها، بصور أثناء قضائها نزهة نيلية مع زوجها عمرو يوسف، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، كما نشرت صورة لها مع زوجها، وكتبت عليها قائلة:" حبيبى".

وفى سياق آخر تعاقد النجم عمرو يوسف على بطولة فيلم جديد بعنوان "بيت شمس" ينتمى لنوعية أعمال الرعب ويكتب له السيناريو والحوار محمود دسوقي ويخرجه طارق العريان، وذلك بعد نجاح عمرو والعريان سويًا في فيلم "ولاد رزق" بجزئية الأول والثاني والذي اقترب من الوصول إلى 100 مليون جنيه في شباك التذاكر.

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