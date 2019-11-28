كلاكيت تانى مرة.. مشادة كلامية بين كارول سماحة والمتحدث باسم نتنياهو

الخميس 28 نوفمبر 2019

كارول سماحه

لليوم الثانى على التوالى، تتواصل المشادة الكلامية التى نشبت بين الفنانة اللبنانية كارول سماحة، وبين أوفير جندلمان، المتحدث الرسمى باسم رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو، بعد نشر كارول فيديو للفنانة ماجدة الرومى تتحدث فيه عن المخطط الصهيونى لتفتيت العالم العربى، وهو ما تسبب فى نشوب حرب كلامية بين كارول سماحة وأوفير جندلمان.



البداية كانت بنشر كارول سماحة، لفيديو تتحدث فيه النجمة الكبيرة ماجدة الرومى، عن المخطط الصهيونى لتفتيت العالم، مشيرة فى حديثها إلى كتاب رشحه له والدها لقراءته، اسمه "بروتوكولات حكماء صهيون"، وهى عبارة عن 24 بروتوكول لغزو العالم من قبل اليهود، وفقا للكتاب.

وتتحدث ماجدة فى الفيديو، عن أن ما يحدث فى لبنان هو جزء من مخطط صهيونى لتفتيت العالم العربى، وذلك خلال ندوة فى جامعة بيروت العربية.

لتنشر كارول سماحة الفيديو، وتعلق عليه :" كلام كتير صحيح !!! و يا ريت الكل قادر يشوف الصورة من بعيد، والخطر الأكبر اللي جايي! وإيه..نعم..السفينة بحاجة لقبطان"

هذا ليعيد أوفير جندلمان نشر التغريدة ويعلق عليها :" تصريحات عنصرية وفاشية بامتياز من فنانتين كبيرتين كان يجب أن تكونا مثالا للتسامح ولرفض العنصرية، البروتوكولات زورت بروسيا في القرن ال19 بغية التحريض على الشعب اليهودي وكانت أحد أركان العقيدة النازية التي أدت إلى قتل 6 ملايين يهودي. من يدعمها يدعم النازيين، يا عيب الشوم!".

لترد عليه كارول :" الناطق الرسمي للمدعو نتنياهو يعطينا دروساً بالإنسانية والأخلاق! ماذا عن عنصريتكم و التفرقة بين يهود الغرب والشرق أو ضد اليهود القادمين من أثيوبيا؟ أو جرائمكم بحق العرب الفلسطينيين وأطفال غزة، واحتلال أراضي الغير و ضمها كما في الجولان و القدس ضد كل الأعراف و القوانين الدولية!".

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لتتواصل المعركة ويرد أوفير: "لا تتهربي من مسؤوليتك عن دعمك لتصريحات ماجدة الرومي التي عبرت عن إيمانها ببروتوكولات حكماء صهيون المزورة التي كانت الأساس لمجازر عديدة وللنازية التي ذبحت 6 ملايين يهودى، لا أخلاق وإنسانية من يدعم هذه الخرافات العنصرية، الآن كشفتِ أنتِ النقاب عن عنصريتك أمام أعين العالم كله".

لترد عليه كارول :" قتل 6 مليون يهودي لا يعطيكم حق احتلال أراضي الغير وسفك دماء أطفال فلسطين!!".

ليرد أوفير :" لن نقبل بتصريحات عنصرية ومعادية للسامية من أحد وسنكافح هذه الظاهرة الشنيعة في العالم العربي بكل حزم وإصرار. الفنانون يجب أن يدعموا التسامح والمحبة وليس العنصرية والفاشية والكراهية، نفضح العنصريين ولدعم معاداة السامية ثمن".