الجزء الثانى من فيلم Maleficent يخالف التوقعات فى تحطيم أرقام الأرباح

الخميس 28 نوفمبر 2019

Maleficent

بالرغم من التوقعات العالية التي دارت حول الجزء الثانى من فيلم Maleficent، ألا أن الفيلم لم يتخطى الـ نص مليار دولار أمريكى مع اقترابه من شهرين عرض، العمل الذى طرح تحت اسم Maleficent: Mistress of Evil.



ووصلت إيرادات فيلم Maleficent: Mistress of Evil إلى 473 مليون و 838 ألف دولار أمريكى في شباك التذاكر العالمى، وأنقسمت الإيرادات بين 109 مليون و 695 ال دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و 364 مليون و 142 ألف دولار أمريكى حول العالم.

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وكان قد حقق فيلم Maleficent: Mistress of Evil إيرادات وصلت إلى 36 مليون دولار في افتتاحية الفيلم، الذى راهنت عليه شركة والت ديزنى، لـ تحقيق 50 مليون دولار فى أولى أيام عرض فيلمها القادم Maleficent: Mistress of Evil، وبالرغم من أن المراهنة التى تسعى إليها ديزنى فى الافتتاحية أقل من الجزء الأول الذى حقق 69 مليون دولار، و750 مليون دولارعلى مستوى العالم، إلا أن تواجد العديد من الأفلام التى ستعرض فى نفس توقيت عرض الفيلم ستكون بمثابة عائق ومنافسة شرسة.

ويعد فيلم النجمة أنجلينا جولى Maleficent: Mistress of Evil، تكملة للجزء الأول الذى طرح عام 2014، وحقق إيرادات وصلت إلى 759 مليون دولار أمريكى، والذى تدور قصته حول الشخصية الشريرة من فيلم الرسوم المتحركة "Sleeping Beauty" الذى طرح عام 1959 من إنتاج شركة ديزني.

فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" من بطولة أنجلينا جولى، إيلي فانينج، ميشيل فايفر، تشيويتيل إيجيوفور، تيريزا ماهونى، هاريس ديكنسون، إيميلدا ستونتون، سام رايلي، كاى الكسندر، ليزلي مانفيل، ومن إخراج يواكيم رونينج، ومن تأليف ميخا فيتزرمان بلو، نوح هاربستر، ليندا وولفرين.