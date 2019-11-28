"شادية" دلوعة الشاشة ونجمة كل الأجيال في ذكرى رحيلها الثانية



تحل الخميس 28 نوفمبر الذكرى الثانية لرحيل الفنانة شادية، التي استطاعت أن تقدم 116 فيلما تعد في ذاكرة السينما المصرية ومحفورة في وجدان المشاهد العربي والمصري، التي رحلت في مثل هذا اليوم عام 2017 عن عمر يناهز 86 عامًا.



وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرمه على زيارة الفنانة القديرة الراحلة شادية في مستشفى الجلاء العسكري، وهي على فراش المرض قبل رحيلها بأيام، وحول هذه الزيارة، قال مصطفى بكري الإعلامي والنائب البرلماني، إنه عقب انتهاء منتدى شباب العالم توجه «السيسي وحرمه» للاطمئنان على الحالة الصحية للفنانة الكبيرة.



وأضاف مصطفى بكري، في برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد» الفضائية، أن الرئيس السيسي قبّل رأس شادية واطمأن عليها، لافتا إلى أن تلك الخطوة الإنسانية التي قام بها الرئيس السيسي لم تحدث من فراغ، موضحًا أن مكتب الرئيس كان على اتصال مستمر مع أسرة الفنانة.



وجه خالد شاكر، نجل شقيق الفنانة الكبيرة شادية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته بعد زيارتهما للفنانة الكبيرة في المستشفى من أجل الاطمئنان على حالتها الصحية.

وكتب "شاكر" عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "لفتة رائعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرمه أن يصمم سيادته على زيارة الحاجة شادية بالمستشفى فور وصوله للمطار عائدا من شرم الشيخ، ليطمأن على صحتها ويتأكد من أنها تحت الرعاية المناسبة واستمع سيادته لشرح الأطباء المتابعين لحالتها، ووعد بتكرار الزيارة".



ووجه "شاكر" الشكر للرئيس قائلا "خالص الشكر والتقدير على الاهتمام والرعاية وباقات الورد الرائعة في يوم سعيد لنا بتحسن حالتها الصحية ووعيها.. حقيقي يا حبيبتي يا مصر"، كما حرصت ناهد شاكر، على التعبير عن فرحتها بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرمه، لعمتها النجمة الكبيرة شادية، للاطمئنان على صحتها في مستشفى الجلاء العسكري قبل يومين.

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وكتبت «ناهد» على حسابها قائلة: «الرئيس السيسي والسيده حرمه زاروا عمتي وأمي أمس.. هي بتحب مصر حب جنوني.. وبتحب السيسي جدا وكنت طلعت في برنامج 90 دقيقة حكيت الموضوع ده من 3 شهور مع محمد الباز العزيز.. ربنا يشفيكي يا حبيبتي وترجعي لينا بحضنك الدافى وبوستك اللى بتطرقع فى ودننا».

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