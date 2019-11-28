عايدة غنيم تستعد لعرض مسرحية "انا العريس" مع أحمد عبد الله محمود

القاهرة - لايف ستايل تقوم الفنانة عايدة غنيم بعمل البروفات النهائية لمسرحية انا العريس على مسرح البلون تحت اشراف الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للمسرح ويشاركها في بطولة المسرحية الفنان احمد عبد الله محمود والفنانة القديرة امال رمزي والفنان فتحي سعد والتي تتناول حياة الشهداء الذين ضحوا بارواحهم من اجل الوطن . يشارك في التمثيل كل من جمال حجازي وممدوح درويس وهمام تمام وسيد عبد الرحمن وسحر عبد الله وايمان مصطفى ووفاء سليمان ومن تاليف امين يوسف واشعار سامح سليم والحان يحي غانم ديكور محمد خبازة واضاءة شريف البرعي واستعراضات وفيق كمال وملابس منه ومن اخراج صلاح لبيب وصرحت امل حبيب المدير المالي للعرض المسرحي أن المسرحية سيتم عرضها بمشيئة الله أوائل شهر ديسمبر القادم . قد يهمك أيضاً : Advertisements أحمد عبدالله محمود ينشر صورة تجمعه بأخيه على "إنستغرام" الفنان أحمد عبدالله محمود يتعرض لأزمة صحية وزوجته تطلب الدعاء

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