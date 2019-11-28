إفلاس العارضة الأميركية كاتي برايس









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشفت صحيفة Mirror البريطانية أن عارضة الأزياء الأميركية ​كاتي برايس​ قد أعلنت إفلاسها رسمياً أمام محكمة الديون والشركات في مدينة لندن بعد أن حاولت تجنب هذا الموقف على مدى العام الذي التزمت فيه منذ شهر ديسمبر 2019 بخطة IVA لدفع المستحقات عبر اتفاقية رسمية تتيح للمدينين سداد ديونهم عليهم بمبالغ وأسعارٍ معقولة لتجنب الإفلاس.

وعلى ما يبدو، فقد عجزت "برايس" عن دفع المبلغ المُلزِم بقيمة تقارب الـ 15 ألف دولار شهرياً على مدى 4 سنوات، الأمر الذي أجبر القاضي جوناثان ميدلتون على إعلان إفلاسها وتبديدها لثروتها التي تبلغ 55 مليون دولار.

من جهتها، ألقت اللوم بوضعها المالي المضطرب على زوجها السابق المغنّي والكاتب البريطاني "بيتر أندريه" الذي وصفته بأنه "أسوأ شخص على الإطلاق". علماً أن أزمتها المالية بدأت بعد انفصالها عنه في العام 2009 بعد مزاعم بخيانتها له مع مدرب الخيول أندرو جولد. وقالت أنها بإعلان إفلاسها ارتاحت من الضغوط النفسية لعدم اضطرارها الآن للدفع شهرياً لمنظمة الإيرادات والرسوم.