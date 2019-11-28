شكرا لقرائتكم خبر عن "ديو" مع مطرب عالمى مفاجأة ألبوم محمد رمضان الأول لجمهوره.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النجاح الكبير الذى حققه النجم محمد رمضان فى مجال الغناء على مدار العام الجارى، دفعه للتطور على أكثر من صعيد، فهذا النجاح جعله واحدا من أهم الفنانين الذى يحيون حفلات غنائية، بل إن الحفلات حققت نجاحات كبيرة، سواء فى مصر أو فى المملكة العربية السعودية.

كذلك اتخذ رمضان خطوة أخرى، بتقديم "ديو"، مع واحد مع أهم مطربى الوطن العربى وهو سعد لمجرد، فى أغنية "انساى"، والتى حققت ملايين المشاهدات على "يوتيوب"، وآخر مع "فاندام" فى اعلان لأحد شركات المحمول.

ويبدو أن مفاجآت محمد رمضان لجمهوره لا تنتهى، حيث يعكف "نمبر 1"، على التحضير لألبوم غنائى، مع الموزع الموسيقي رامي المصرى والشاعر أحمد الشناوى.

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الموزع رامى المصرى كشف فى تصريحات تليفزيونية برنامج "ذا انسايدر"، أن الألبوم، سيتضمن "ديو"، لمحمد رمضان، مع مطرب أو مطربة عالميين، وليس أى مطرب من الوطن العربى.

يذكر أن محمد رمضان يحضر حاليا لحفله الذى سيقيمه فى المغرب الذى يجمعه بالفنان العالمى ميتر جيمس، حيث نشر صورة تجمع الثنائى نشرها عبر حسابه الشخصى على إنستجرام مصحوبة بتعليقه المشهور: "قريبا.. ثقة فى الله نجاح".