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شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب خروج إيمان العاصى وإدوارد وشيماء سيف من "لوكاندة الأوباش" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على مسرحية "لوكاندة الأوباش" عن موعد عرضه فى موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 4 ديسمبر المقبل، حيث يتم اجراءات البروفات الأخيرة حالياً للعرض بشكل يومى مع المخرج د أشرف زكى – نقيب الممثلين.
وشهد العرض المسرحى بعض التغييرات على مستوى الأبطال خاصة فى انشغال الفنانين بتصوير أعمال جديدة وارتباطات مقبلة كذلك، حيث كان مقرر أن تقدم إيمان العاصى دور البطولة فى العرض ولكنها اعتذرت بسبب انشغالها بتصوير دورها فى مسلسل "بخط الايد" مع أحمد رزق وتعاقدها على مسلسل "البرنس" مع محمد رمضان وإخراج محمد سامى.
اول بروفة لأبطال لوكاندة الاوباش
الفنان ادوارد أيضاً كان مقرر مشاركته فى المسرحية وبالفعل أجرى البروفات الأولى ولكنه عاد واعتذرت بسبب تعاقده على أكثر من مسلسل جديد للعرض فى شهر رمضان المقبل، وذلك بعد انتهائه مؤخراً من تصوير "حواديت الشانزليزيه" الذى يتم عرضه حالياً على شاشة قناة on e، وكذلك اعتذرت عن العرض أيضاً شيماء سيف بعدما كانت ضمن أسرة المسرحية.
"لوكاندة الأوباش" بطولة حسن الرداد، ماجد المصرى، مايا دياب، هاله فاخر، حمدى الميرغنى، سعد الصغير، بدرية طلبه وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وضيفه شرف المسرحية الإعلامية أنجى على ومن تأليف محمد عز وأحمد فوزى ألحان حسن أش أش ديكور محمود سامى واستعراضات مصطفى حجاج ومن إخراج الدكتور أشرف زكى.
فريق عمل لوكاندة الاوباش النهائى
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