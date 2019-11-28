شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تشجيع زينة ونور شقيقتى مريم عامر منيب أثناء تسجيل "عامل إيه فى حياتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الشاعر الغنائى، تامر حسين، بصور من كواليس تسجيل أغنيه " عامل ايه فى حياتك" لـ مريم عامر منيب، التى أهدتها لوالدها فى ذكرى رحيله، وظهر فى الصور شقيقتا مريم أثناء تشجعيهما لها خلال تسجيل الأغنية.

وكتب تامر حسين، قائلا:" الأستاذة زينة عامر منيب والأستاذة نور عامر منيب وصديقنا المخرج خالد الشوربجى أبطال وراء الكواليس كانوا بيشجعوا مريم".

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واحتفلت مريم عامر منيب، بطريقة خاصة هذا العام بذكرى رحيل والدها الفنان عامر منيب، الذى توفى فى 26 فبراير 2011 بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون، حيث بدأت مسيرتها الفنية على خطى والدها، بإعادة طرح أغنية "عامل إيه فى حياتك"، فى ديو يجمع بين أدائها للأغنية وأداء والدها.



تامر حسين