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شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي كامل يحتفل بعيد ميلاد نجله بفيديو مؤثر.. ويعلق: انت بركتنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان مجدي كامل، بعيد ميلاد نجله "أحمد"، بفيديو مجمع لمجموعة صور لأفراد عائلته، عبر حسابه بموقع "انستجرام".
وكتب مجدي على الصورة قائلا :"كل سنة وانت طيب يا أحمد وعقبال مليون سنة، وأنت منور حياتنا يا أجمل ما أملك.. الضحكة منك تسوى الدنيا وما فيها، ربنا يخليك ويبارك فيك، انت بركة بيتنا يا أحمد، تضحك الدنيا تضحك، انت الحياة، الحمد لله على نعمة ربنا، يا رب توفيقك".
الفنان مجدى كامل تحدث مؤخرًا عن ارتباطه الشديد بابنه أحمد، وأكد أن مرضه اختبار لهما من الله، وأنه لا يعترض على قضائه، وتمنى أن يشفيه الله ويخفف عنه آلامه.
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