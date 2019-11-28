شكرا لقرائتكم خبر عن "سيشن" احترافى لنجوم مهرجان القاهرة السينمائى × 17 صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت المهرجانات الكبرى أن تقيم جلسة تصوير لنجوم المهرجان الكبار، وهو ما تم تنفيذه فى عدد من المهرجانات المصرية، مثل "الجونة"، والقاهرة السينمائى، حيث تقام حاليا الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

"سيشن" نجوم مهرجان القاهرة السينمائى، لقى انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى، لا سيما انستجرام، وفيس بوك، حيث شارك فى جلسة التصوير العديد من النجوم الذين حضروا افتتاح المهرجان، ومروا أمام عدسات الكاميرات على "الريد كارت" خلال حفل الافتتاح.

من بين صور النجوم التى تداولها رواد السوشيال ميديا كانت ليسرا وإياد نصار وتارا عماد، وسارة عبد الرحمن، وسلمى أبو ضيف، وسيد رجب، وشريف منير، وشيرين رضا، وكريم قاسم، ومحمد فراج، ومنى زكى وأحمد حلمى، ومى مصطفى، وميس حمدان، ونور، وهنا الزاهد وهند صبرى.

تختتم في الثامنة من مساء غد الجمعة، فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.



إياد نصار



بسنت شوقى



تارا عماد



سارة عبد الرحمن



سلمى أبو ضيف



سيد رجب

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شريف منير



شيرين رضا



كريم قاسم



محمد فراج



منى زكى واحمد حلمى



مى مصطفى



ميس حمدان



نور



هنا الزاهد



هند صبرى