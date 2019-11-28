شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يعلن: موسم الرياض يكسر حاجز الـ 8 ملايين زائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن موسم الرياض، والمقام حاليا بالمملكة العربية السعوية، من كسر حاجز الـ 8 ملايين زائر، منذ انطلاق الموسم، وحتى الآن، وذلك بحسب ما أعلنه المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيهة بالمملكة العربية السعودية.

وقال آل الشيخ، "الحمدالله 8 ملايين و400 ألف عدد زوار موسم الرياض ... شرفتونا".



تركى آل الشيخ

موسم الرياض، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التى أطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، وقد أعلن الشيخ، عن مد موسم الرياض لـ 3 أشهر بدلاً من انتهائه فى ديسمبر القادم.

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موسم الرياض انطلق فى 11 أكتوبر الماضي، متضمنًا عروضًا مسرحية وسينمائية وحفلات غنائية وموسيقية جماهيرية شارك فيها نجوم وفرق عالمية، بجانب معارض للفنون التشكيلية، والفنون الأخرى، بما فيها الموجهة للأطفال.

واستقطبت تلك الفعاليات، حتى الآن، زائرين من السعوديين والوافدين المقيمين في البلاد، بجانب السياح الذين بدأوا بالتوافد حديثًا على المملكة التى بدأت بمنح مواطنى 49 دولة تأشيرات دخول فورية.